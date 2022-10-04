Будапешт, 5 октября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Атомная энергетика и строительство АЭС в Пакше не будут затронуты в новом пакете санкций, введённых против России. Таких условий удалось добиться Венгрии на встрече постпредов стран Евросоюза в Брюсселе, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто 4 октября на своей странице в социальной сети.

Правительство Венгрии Петер Сийярто

Кроме того, Венгрии удалось добиться, чтобы потолок цен на российские энергоносители не затрагивал поставок, которые будут осуществляться по трубопроводу, а в случае чрезвычайной ситуации — и на поставки по морю.

«Мы упорно вели переговоры и добились того, чтобы ограничение цен на нефть не распространялось на поставки по трубопроводу (именно таким образом мы покупаем сырую нефть, которая необходима для нашей энергетической безопасности), а в случае чрезвычайной ситуации — и на поставки по морю», — уточнил Сийярто.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Венгрия, Греция, Мальта и Кипр тормозили введение нового пакета антироссийских санкций. Их опасения связаны с потерей возможности перевозить российскую нефть. Танкерный флот этих стран перевозит большую часть российского топлива в страны ЕС, и они беспокоятся, что в случае ввода санкций освободившуюся часть рынка заберут Турция, Индия и Индонезия.