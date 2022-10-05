Исламабад, , 01:22 — REGNUM Не менее 14 человек стали жертвами столкновения грузового автомобиля и трактора с прицепом на северо-западе Пакистана, сообщила газета UrduPoint.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на междугородной трассе «Дера-Жоб» в районе населенного пункта Даразинд (провинция Хайбер-Пахтунхва). Кроме того, при инциденте пострадали 35 человек.

В прицепе трактора находилось около 50 человек. 10 человек погибли на месте, а еще 4 — скончались в больнице. Остальные пострадавшие также госпитализированы. Часть из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Кызыл-Ординской области Казахстана произошла дорожная авария, в результате которой погибли пять человек и четверо получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Казахстана в ДТП погибли пять человек