Брюссель, , 01:19 — REGNUM Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, представителям ЕС удалось достичь рамочного соглашения по содержанию восьмого пакета антироссийских санкций. Окончательная версия документа будет, по словам источников, утверждена уже 5 октября. Уточняется, что в новый пакет санкций против России вошла инициатива по введению потолка цен на импорт российской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов не исключил, что Россия будет искать новые рынки для сбыта энергоресурсов из-за негативного настроя Европы и США. По его словам, российские нефтепродукты могут отправиться на экспорт в Азию, Африку и Ближний Восток. Эксперт отметил, что спрос на энергоресурсы в этих регионах остается высоким.