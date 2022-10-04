Брюссель, 5 октября, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Представители стран — членов Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По их сведениям, представителям ЕС удалось достичь рамочного соглашения по содержанию восьмого пакета антироссийских санкций. Окончательная версия документа будет, по словам источников, утверждена уже 5 октября. Уточняется, что в новый пакет санкций против России вошла инициатива по введению потолка цен на импорт российской нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов не исключил, что Россия будет искать новые рынки для сбыта энергоресурсов из-за негативного настроя Европы и США. По его словам, российские нефтепродукты могут отправиться на экспорт в Азию, Африку и Ближний Восток. Эксперт отметил, что спрос на энергоресурсы в этих регионах остается высоким.