Бейрут, , 01:14 — REGNUM Ливан уже направил свой ответ США на предложение о разграничении морских границ с Израилем. Об этом заявил вице-спикер парламента республики Элиас Бусааб в эфире телеканала LBCI.

Старая крепость. Ливан mesuttoker

«Американский посол советовала нам ускориться с ответом, который у нее сейчас есть», — заявил он.

При этом Бусааб не исключил, что договоренности по демаркации границ с Израилем могут быть заключены в течение ближайших 15 дней. Ранее вице-спикер парламента Ливана указывал, что ливанские власти уже готовят ответ на предложение о разграничении морской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что соглашение о демаркации морских границ с Израилем может быть подписано в ближайшее время. По его словам, ливанская сторона добивается гарантий в вопросе соблюдения своих прав.

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