Новая Каховка, Херсонская область, , 01:11 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, звучит сирена воздушной тревоги. Об этом 5 октября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Уточняется, что сирена воздушной тревоги прозвучала в 00:00 мск, Произошло около 15 воздушных взрывов.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные сбили две баллистические ракеты «Точка-У» киевских боевиков в районе населённого пункта Ровеньки ЛНР. Кроме того, были уничтожены системой ПВО девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области.

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