Новая Каховка, Херсонская область, 5 октября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Новой Каховкой в Херсонской области, звучит сирена воздушной тревоги. Об этом 5 октября сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Уточняется, что сирена воздушной тревоги прозвучала в 00:00 мск, произошло около 15 воздушных взрывов.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные сбили две баллистические ракеты «Точка-У» киевских боевиков в районе населённого пункта Ровеньки ЛНР. Кроме того, были уничтожены системой ПВО девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области.