Вашингтон, , 01:05 — REGNUM Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участники сделки ОПЕК+ намерены существенно сократить добычу нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, уже 5 октября ОПЕК+ может заключить договоренности по снижению добычи на более чем миллион баррелей в сутки.

«Это крупнейшее сокращение с начала пандемии коронавируса, которое эквивалентно более чем одному проценту мировых поставок», — отмечает газета.

Издание указывает, что это решение может вызвать недовольство Соединенных Штатов. В частности, президент США Джо Байден хочет добиться снижения цен на энергоносители перед выборами в американский Конгресс. Также источники отмечают, что Эр-Рияд хочет снизить объемы добычи нефти, чтобы зарезервировать добывающие мощности на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал на рост цен на нефть в ожидании решений стран ОПЕК+. По его словам, цены на энергоносители уже начали расти в ожидании снижения добычи на один миллион баррелей в сутки.

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