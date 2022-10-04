Вашингтон, 5 октября, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участники сделки ОПЕК+ намерены существенно сократить добычу нефти для поддержания цен на нефтепродукты на мировом рынке. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По их данным, уже 5 октября ОПЕК+ может заключить договоренности по снижению добычи на более чем миллион баррелей в сутки.

«Это крупнейшее сокращение с начала пандемии коронавируса, которое эквивалентно более чем одному проценту мировых поставок», — отмечает газета.

Издание указывает, что это решение может вызвать недовольство Соединенных Штатов. В частности, президент США Джо Байден хочет добиться снижения цен на энергоносители перед выборами в американский Конгресс. Также источники отмечают, что Эр-Рияд хочет снизить объемы добычи нефти, чтобы зарезервировать добывающие мощности на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов указал на рост цен на нефть в ожидании решений стран ОПЕК+. По его словам, цены на энергоносители уже начали расти в ожидании снижения добычи на один миллион баррелей в сутки.