5 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Алексей Мальгавко, , 07:37 — REGNUM Заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители…

Диорама «Опалённая Сталинградом» — это 22 исторических эпизода, которые рассказывают нам о сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии из Омска во времена Великой Отечественной войны. В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы.

Юрий Тетерин — автор диорамы — задумал воссоздать эту историю чуть больше года назад. 9 месяцев трудился над макетом мастер: придумывал сюжеты, изучал исторические фотографии, собирал макеты, рассыпал ломаный кирпич вокруг руин и корпел над фигурками персонажей. Всего на макете 2×2 метра около 100 солдат, и каждый из них — прообраз реального бойца 308-й дивизии полковника Гуртьева.

Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

При создании диорамы мастер изучал исторические фотографии времён Великой Отечественной войны Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Размер диорамы 2×2 метра Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На диораме представлены руины территории завода «Баррикады» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама показывает подвиги советских солдат Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама состоит из четырех модулей. Каждый — это место, где был совершён подвиг Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На рабочем столе Юрия Тетерина миниатюрная армия. Больше 100 солдат, каждый ростом всего в 5 сантиметров Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Заготовки мастер делает из пластика. После высыхания фигуры грунтует её, а затем раскрашивает. Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Макет танка Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Фигура солдата Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Фигурки солдат Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Над созданием диорамы мастер трудился 9 месяцев Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

На диораме показан разрушенный цех, где совершает подвиг Семен Фугенфиров, прыгая с мостового крана с гранатой в руке. Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама «Опалённая Сталинградом» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Все здания Юрий Тетерин воссоздавал по историческим фотографиям. Они меньше оригиналов в 35 раз Алексей Мальгавко © ИА REGNUM Диорама посвящена тяжёлым боям 308-й дивизии, сформированной в Омске полковником Леонтием Николаевичем Гуртьевым, на самом важном участке обороны Сталинграда — на территории завода «Баррикады» Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Для подлинности мастер рассыпает ломанный кирпич вокруг руин Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Каждая фигура — прообраз реального героя Алексей Мальгавко © ИА REGNUM

Диорама мобильная. В течение года её будут показывать в школах Омска и области Алексей Мальгавко © ИА REGNUM