Алексей Мальгавко,
5 октября 2022, 07:37 — REGNUM Заводские руины, погибшие солдаты, пленные жители…
Диорама «Опалённая Сталинградом» — это 22 исторических эпизода, которые рассказывают нам о сформированной в Омске 308-й стрелковой дивизии из Омска во времена Великой Отечественной войны. В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы.
Юрий Тетерин — автор диорамы — задумал воссоздать эту историю чуть больше года назад. 9 месяцев трудился над макетом мастер: придумывал сюжеты, изучал исторические фотографии, собирал макеты, рассыпал ломаный кирпич вокруг руин и корпел над фигурками персонажей. Всего на макете 2×2 метра около 100 солдат, и каждый из них — прообраз реального бойца 308-й дивизии полковника Гуртьева.
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
При создании диорамы мастер изучал исторические фотографии времён Великой Отечественной войны
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Размер диорамы 2×2 метра
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На диораме представлены руины территории завода «Баррикады»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
В воссозданных декорациях Сталинградской битвы застыли солдаты с автоматами в руках, замерли и танки, пушки, минометы
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама показывает подвиги советских солдат
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама состоит из четырех модулей. Каждый — это место, где был совершён подвиг
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На рабочем столе Юрия Тетерина миниатюрная армия. Больше 100 солдат, каждый ростом всего в 5 сантиметров
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Заготовки мастер делает из пластика. После высыхания фигуры грунтует её, а затем раскрашивает.
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Макет танка
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Фигура солдата
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Фигурки солдат
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Над созданием диорамы мастер трудился 9 месяцев
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
На диораме показан разрушенный цех, где совершает подвиг Семен Фугенфиров, прыгая с мостового крана с гранатой в руке.
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама «Опалённая Сталинградом»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Все здания Юрий Тетерин воссоздавал по историческим фотографиям. Они меньше оригиналов в 35 раз
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама посвящена тяжёлым боям 308-й дивизии, сформированной в Омске полковником Леонтием Николаевичем Гуртьевым, на самом важном участке обороны Сталинграда — на территории завода «Баррикады»
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Для подлинности мастер рассыпает ломанный кирпич вокруг руин
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Юрий Евгеньевич Тетерин работает над созданием диорамы в своей мастерской
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Каждая фигура — прообраз реального героя
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Диорама мобильная. В течение года её будут показывать в школах Омска и области
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM
Готовая диорама на выставке в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история» в Омске
Алексей Мальгавко © ИА REGNUM