Исламабад, , 00:47 — REGNUM Семерых террористов ликвидировали военные в ходе операции в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным ведомства, боевики атаковали военный конвой в районе столицы региона Пешавара. Военные ответили плотным огнем, в результате стрельбы трое террористов были ликвидированы. При этом погибли двое пакистанских военнослужащих. Другое столкновение с боевиками произошло в регионе Танк. Там военные в ходе перестрелки уничтожили четверых террористов. О потерях силовиков не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября Пакистан выразил озабоченность из-за угроз со стороны Афганистана. По словам представителя Исламабада, террористические группировки используют базы в Афганистане для дальнейших нападений на соседние страны.