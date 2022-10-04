Берлин, 5 октября, 2022, 00:35 — ИА Регнум. Германия может обеспечить свою энергетическую безопасность без российского голубого топлива, которое шло в страну по получившим повреждения газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в ходе пресс-конференции после совещания с главами правительств федеральных земель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По его словам, ФРГ успела заполнить свои газовые хранилища на 92% и заключила новые договоры на поставку сжиженного природного газа (СПГ), а также на постройку резервуаров для его хранения. Шольц также отметил, что федеральное правительство и регионы ФРГ достигли договоренностей «о стабилизации энергетического кризиса» через предоставление финансовых выплат на общую сумму в €250 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что Берлин, Стокгольм и Копенгаген совместно будут расследовать взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».