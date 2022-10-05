5 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, , 14:02 — REGNUM На Ставрополье в Буденновске мобилизованные военнослужащие вторую неделю проходят боевую подготовку.

Вновь прибывшие вспоминают, как оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях при ранениях различной формы и степени тяжести, проходят огневую подготовку с разными видами оружия, обучаются управлению БПЛА и изучают их возможности в ходе боевых действий. В том числе мужчины проходят техническую, специальную и инженерную подготовку. Необходимые умения им передают инструкторы с богатым боевым опытом за плечами.

Войсковая часть в Будённовске Александр Погожев © ИА REGNUM

Войсковая часть в Будённовске Александр Погожев © ИА REGNUM

Войсковая часть в Будённовске Александр Погожев © ИА REGNUM

Методические пособия для военнослужащих Александр Погожев © ИА REGNUM

Дневальный Александр Погожев © ИА REGNUM

Расписание занятий Александр Погожев © ИА REGNUM

Спальное помещение в войсковой части Александр Погожев © ИА REGNUM

Кровати установлены таким образом, чтобы между ними могли поместиться прикроватные тумбы Александр Погожев © ИА REGNUM

Шкаф с вещами Александр Погожев © ИА REGNUM Спальное место военнослужащего Александр Погожев © ИА REGNUM

Комната для умывания Александр Погожев © ИА REGNUM

Быт в войсковой части Александр Погожев © ИА REGNUM

Военнослужащим выдают новую форму, комплект подбирают по размеру Александр Погожев © ИА REGNUM

Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой Александр Погожев © ИА REGNUM

Место для курения Александр Погожев © ИА REGNUM

Установка для чистки обуви Александр Погожев © ИА REGNUM Сапоги и пряжка ремня всегда были «лицом» солдата Александр Погожев © ИА REGNUM

Отголоски мирной жизни Александр Погожев © ИА REGNUM

«Прибыли 26 сентября, всё отлично! Одели, обули. Полное обмундирование. Сейчас получаем оружие. Распределили нас в отличные расположения, у каждого свой кубрик, кровать, туалет, душ тоже есть. Питание отличное здесь, даже лучше, чем в большинстве крупных известных организаций. В целом у нас настрой боевой. Правда, парни?» — спрашивает Максим у сослуживцев.

«Так точно!» — хором отвечают ему.

Максим (справа) Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы идем защищать нашу Родину, нашу страну, поддержать наших братьев, которые находятся сейчас на передовой», — говорит Максим.

Построение на плацу Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я мобилизовался, с собой ничего не брал, кроме того, что дали в военкомате: спальный мешок, коврик, еще кое-какие вещи, не разбирал еще, не смотрел. Остальное всё здесь получил, и форму, и обувь, и ремень, вот пойдем бронежилеты получать, каски, аптечки, средства индивидуальной защиты, затем оружие. Сейчас у нас будет боевая подготовка здесь. Потом, говорят, что когда уедем в другую часть ближе к месту выполнения задач, там подготовка продолжится», — говорит Сергей, который только приехал в часть.

Построение на плацу Александр Погожев © ИА REGNUM

Алексей, Тимофей и Никита приехали из одного района, но разных сёл. 25 сентября приехали на боевую подготовку. Считают, что подготовка проходит на идеальном уровне.

«Мы настраивались и морально, и физически. Пусть лучше всё закончится там, чем начнется здесь», — говорят ребята.

Алексей, Тимофей, Никита Александр Погожев © ИА REGNUM

Они, как и все остальные мобилизованные граждане, не понимают, кто, кроме них самих, может защитить их близких. К уклонистам, которые решили покинуть страну, относятся с осуждением.

Войсковое стрельбище Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата из окопа Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата из окопа Александр Погожев © ИА REGNUM

Огневой подготовке уделяется особое внимание Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата из окопа Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата из окопа Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Важнейший курс обучения - оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Тактические аптечки для военнослужащих Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM Оказание медицинской помощи Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение меткости стрельбы Александр Погожев © ИА REGNUM Стрельба из автомата лёжа Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата на коленях Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из автомата стоя Александр Погожев © ИА REGNUM

В подготовку мобилизованных входит курс обучения управлению беспилотными летательными аппаратами Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами Александр Погожев © ИА REGNUM Квадрокоптеры - один из самых распространенный в армии видов БПЛА Александр Погожев © ИА REGNUM

Основы боевого применения квадрокоптеров Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение на оператора БПЛА Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Обучение меткости стрельбы Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Инструктор настраивает прицел Александр Погожев © ИА REGNUM

Отработка тактики наступления Александр Погожев © ИА REGNUM Отработка тактики наступления Александр Погожев © ИА REGNUM

Отработка тактики наступления Александр Погожев © ИА REGNUM

Русский солдат Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из гранатомёта Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM Стрельба по цели из гранатомёта Александр Погожев © ИА REGNUM

Стрельба из гранатомёта Александр Погожев © ИА REGNUM

Подготовка мобилизованных на полигоне Александр Погожев © ИА REGNUM

Войсковая часть в Будённовске Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM

Построение вновь прибывших в часть мобилизованных Александр Погожев © ИА REGNUM