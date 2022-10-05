Александр Погожев,
5 октября 2022, 14:02 — REGNUM На Ставрополье в Буденновске мобилизованные военнослужащие вторую неделю проходят боевую подготовку.
Вновь прибывшие вспоминают, как оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях при ранениях различной формы и степени тяжести, проходят огневую подготовку с разными видами оружия, обучаются управлению БПЛА и изучают их возможности в ходе боевых действий. В том числе мужчины проходят техническую, специальную и инженерную подготовку. Необходимые умения им передают инструкторы с богатым боевым опытом за плечами.
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Методические пособия для военнослужащих
Александр Погожев © ИА REGNUM
Дневальный
Александр Погожев © ИА REGNUM
Расписание занятий
Александр Погожев © ИА REGNUM
Спальное помещение в войсковой части
Александр Погожев © ИА REGNUM
Кровати установлены таким образом, чтобы между ними могли поместиться прикроватные тумбы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Шкаф с вещами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Спальное место военнослужащего
Александр Погожев © ИА REGNUM
Комната для умывания
Александр Погожев © ИА REGNUM
Быт в войсковой части
Александр Погожев © ИА REGNUM
Военнослужащим выдают новую форму, комплект подбирают по размеру
Александр Погожев © ИА REGNUM
Мобилизованные обеспечиваются полным обмундированием и экипировкой
Александр Погожев © ИА REGNUM
Место для курения
Александр Погожев © ИА REGNUM
Установка для чистки обуви
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сапоги и пряжка ремня всегда были «лицом» солдата
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отголоски мирной жизни
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Прибыли 26 сентября, всё отлично! Одели, обули. Полное обмундирование. Сейчас получаем оружие. Распределили нас в отличные расположения, у каждого свой кубрик, кровать, туалет, душ тоже есть. Питание отличное здесь, даже лучше, чем в большинстве крупных известных организаций. В целом у нас настрой боевой. Правда, парни?» — спрашивает Максим у сослуживцев.
«Так точно!» — хором отвечают ему.
Максим (справа)
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Мы идем защищать нашу Родину, нашу страну, поддержать наших братьев, которые находятся сейчас на передовой», — говорит Максим.
Построение на плацу
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Я мобилизовался, с собой ничего не брал, кроме того, что дали в военкомате: спальный мешок, коврик, еще кое-какие вещи, не разбирал еще, не смотрел. Остальное всё здесь получил, и форму, и обувь, и ремень, вот пойдем бронежилеты получать, каски, аптечки, средства индивидуальной защиты, затем оружие. Сейчас у нас будет боевая подготовка здесь. Потом, говорят, что когда уедем в другую часть ближе к месту выполнения задач, там подготовка продолжится», — говорит Сергей, который только приехал в часть.
Построение на плацу
Александр Погожев © ИА REGNUM
Алексей, Тимофей и Никита приехали из одного района, но разных сёл. 25 сентября приехали на боевую подготовку. Считают, что подготовка проходит на идеальном уровне.
«Мы настраивались и морально, и физически. Пусть лучше всё закончится там, чем начнется здесь», — говорят ребята.
Алексей, Тимофей, Никита
Александр Погожев © ИА REGNUM
Они, как и все остальные мобилизованные граждане, не понимают, кто, кроме них самих, может защитить их близких. К уклонистам, которые решили покинуть страну, относятся с осуждением.
Войсковое стрельбище
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Огневой подготовке уделяется особое внимание
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата из окопа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Важнейший курс обучения - оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Тактические аптечки для военнослужащих
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Оказание медицинской помощи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение меткости стрельбы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата лёжа
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата на коленях
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из автомата стоя
Александр Погожев © ИА REGNUM
В подготовку мобилизованных входит курс обучения управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Квадрокоптеры - один из самых распространенный в армии видов БПЛА
Александр Погожев © ИА REGNUM
Основы боевого применения квадрокоптеров
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение на оператора БПЛА
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение управлению беспилотными летательными аппаратами
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Обучение меткости стрельбы
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Инструктор настраивает прицел
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отработка тактики наступления
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отработка тактики наступления
Александр Погожев © ИА REGNUM
Отработка тактики наступления
Александр Погожев © ИА REGNUM
Русский солдат
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из гранатомёта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба по цели из гранатомёта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Стрельба из гранатомёта
Александр Погожев © ИА REGNUM
Подготовка мобилизованных на полигоне
Александр Погожев © ИА REGNUM
Войсковая часть в Будённовске
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Построение вновь прибывших в часть мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM