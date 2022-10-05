Бишкек, , 00:26 — REGNUM Возле мэрии города Узгена в Ошской области Киргизии прошёл митинг местных жителей, выступающих против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Несколько десятков человек потребовали, чтобы к ним вышел президент Киргизии Садыр Жапаров, который в это время встречался с представителями местной общественности в здании городской администрации.

Глава государства после встречи с узгенским активом сел в машину, после чего президентский кортеж уехал.

Участники акции протеста выразили возмущение в связи с тем, что милицейский кордон не подпустил митингующих к главе государства, а сам президент их проигнорировал, не пожелав потратить несколько минут на разговор с ними перед отъездом.

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