Химки, Московская область, , 00:21 — REGNUM Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал подмосковный клуб единственным явным аутсайдером текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Сергей Юран Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Раньше в РПЛ были явные лидеры. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдером, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — цитирует Юрана издание «Чемпионат».

На данный момент «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. От выхода из зоны вылета команду отделяет одно очко.