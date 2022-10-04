Химки, Московская область, 5 октября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран назвал подмосковный клуб единственным явным аутсайдером текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Юран

«Раньше в РПЛ были явные лидеры. Была определенная группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз», — цитирует Юрана издание «Чемпионат».

На данный момент «Химки» с двумя победами и восемью набранными очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. От выхода из зоны вылета команду отделяет одно очко.