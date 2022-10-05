Минск, , 13:01 — REGNUM В московском районе Богородское построили многоэтажный жилой дом для сотрудников посольства Белоруссии, застройщику выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Дом расположен по адресу Погонный проезд, 7Б. В нем 21 этаж и 100 квартир с чистовой отделкой, есть подземная парковка на 60 мест, а также жилое помещение с залом заседаний для атташе, рассказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Сразу за домом начинается огромный лесопарк «Лосиный остров», в километре пешком через парк находится станция метро, а до посольства Белоруссии, расположенного в центре, около 40 минут езды.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году правительства России и Белоруссии заключили соглашение о взаимном выделении в аренду земельных участков в Минске и Москве.