Амстердам, 5 октября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. 4 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Наполи» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромил «Аякс» со счетом 6:1.

(сс) RonnyK «Наполи»

Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Джакомо Распадори (18’ Матиас Оливейра, 47’ Андре-Франк Замбо-Ангисса), Джованни Ди Лоренцо (33’ Хвича Кварацхелия), Петр Зелиньский (45’ Андре-Франк Замбо-Ангисса), Хвича Кварацхелия (63’ Джакомо Распадори) и Джованни Симеоне (81’ Танги Ндомбеле). Единственный гол хозяев на девятой минуте встречи забил ганский хавбек Мохаммед Кудус после передачи Кеннета Тейлора.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Тимбер (Гриллич, 80’), Басси, Ренч (Баас, 84’), Блинд, Альварес, Бергвейн, Тейлор (Классен, 72’), Тадич, Бергейс (Броббей, 72’), Кудус.

«Наполи»: Мерет, Джэ, Ррахмани, Оливейра, Ди Лоренцо (Заноли, 84’), Зелиньский (Ндомбеле, 46’), Лоботка (Гаэтано, 80’), Замбо-Ангисса, Лосано, Кварацхелия (Эльмас, 64’), Распадори (Симеоне, 64’).