Минск, , 12:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 октября собрал совещание по вопросам военной безопасности с целью проанализировать военно-политическую обстановку и выработать меры реагирования. Об этом сообщает его пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Лукашенко отметил сложную ситуацию на территории б. УССР и вспомнил о «беглых» оппозиционерах.

«Наверное, уже от истерики, что их стали забывать, [оппозиционеры] придумывают все более извращенные идеи. Требования к санкциям против Белоруссии сменяются на призывы к военнослужащим к невыполнению и саботированию приказов командиров, уклонению от призыва на срочную военную службу. Цель одна, та же, что и была в 2020 году, — разрушить страну, свергнуть существующие порядки, строй и разобраться с руководством страны. Форма, путь — вооруженный. Другие уже у них пути не рассматриваются», — сказал Лукашенко.

В качестве фактора возможной дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии Лукашенко назвал деятельность «Полка Калиновского».

«Продолжают вынашивать планы по созданию собственных военизированных формирований, так называемого «Полка имени Калиновского». Какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизации обстановки в нашей стране через прежде всего диверсионно-подрывную деятельность», — считает белорусский лидер.

Он уверен, что «затаившиеся радикалы есть и на территории Белоруссии».

«В 2020—2021 годах правоохранительными органами основные зачинщики беспорядков были выявлены, но у них остаются последователи, которые ждут удобного повода для действий», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусские боевики, воюющие на стороне киевского режима, образовали «Полк Калиновского», бойцы которого не раз говорили о намерении перенести боевые действия на территорию Белоруссии.