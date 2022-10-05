Милан, Италия, , 00:07 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник сборной Турции по футболу Хакан Чалханоглу с оценкой 8.00 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Барселона».

Хакан Чалханоглу Steindy

В матче с «сине-гранатовыми» Чалханоглу отметился победным забитым мячом и тремя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 86%.

В текущем сезоне турецкий хавбек принял участие в десяти матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.