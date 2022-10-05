Минск, 5 октября, 2022, 12:36 — ИА Регнум. На территории б. УССР 3 октября погиб один из бойцов «Полка Калиновского», ещë четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Belaruspartisan.org Белорусские националисты на Украине

Боевик погиб во время проведения штурмовой операции. Имя погибшего не называется.

Как сообщалоИА REGNUM, на данный момент известно о гибели как минимум 15 белорусских боевиков, воюющих на стороне киевского режима.