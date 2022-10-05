Милан, Италия, , 00:04 — REGNUM Каталонская «Барселона» под руководством Хави минимально уступила миланскому «Интеру» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 со счетом 0:1.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 45+2-й минуте встречи забил атакующий полузащитник «нерадзурри» и сборной Турции по футболу Хакан Чалханоглу после передачи Федерико Димарко. Желтые карточки получили Николо Барелла, Серхио Бускетс, Хави, Хакан Чалханоглу, Гави, Лаутаро Мартинес, Симоне Ингдзаги, Алессандро Бастони и Андре Онана.

Составы команд:

«Интер»: Онана, де Врей (Ачерби, 77’), Димарко (Госенс, 77’), Дармиан (Думфрис, 77’), Бастони, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани, 85’), Мартинес, Корреа (Джеко, 56’).

«Барселона»: тер Штеген, Кристенсен (Пике, 58’), Алонсо (Бальде, 63’), Гарсия, Роберто, Бускетс, Педри, Гави (Кессье, 84’), Дембеле, Рафинья (Фати, 63’), Левандовски.

На данный момент «Барселона» с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Интер», набрав шесть очков, располагается одной позицией выше.