Минск, 5 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Российский лоукостер «Победа» и «Уральские авиалинии» запускают рейсы в Минск. Об этом сообщает портал Reform. by.

Самолет

«Победа» запускает регулярный рейс по маршруту Москва — Минск с 28 октября. Полеты будут выполняться из аэропорта «Внуково» ежедневно.

«Уральские авиалинии» начнут летать в Минск из Перми и Екатеринбурга с 26 октября.

Как сообщалоИА REGNUM, в сентябре «Уральские авиалинии» получили из бюджета Пермского края субсидии на полеты в Минск из Перми.