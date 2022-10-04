Ливерпуль, Великобритания, , 23:57 — REGNUM 4 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 одержал уверенную победу над «Рейнджерс» из Глазго. Основное время противостояния завершилось со счетом 2:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Забитыми мячами в составе «Ливерпуля» отметились Трент Александер-Арнольд (7’) и Мохаммед Салах (53’). Желтые карточки получили футболисты Джон Лундстрам, Леон Томсон Кинг и Трент Александер-Арнольд. Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, ван Дейк, Цимикас, Матип, Александер-Арнольд (Гомес, 90’), Алькантара (Милнер, 81’), Хендерсон (Фабиньо, 70’), Салах, Жота (Фирмино, 69’), Диас, Нуньес (Эллиотт, 80’).

Главный тренер: Юрген Клопп.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Дэвис (Камара, 81’), Баришич, Кинг, Лундстрам, Дэвис (Джек, 66’), Кент (Матондо, 81’), Тилман (Сакала, 66’), Морелос (Колак, 73’).

Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

«Ливерпуль», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, обошел «Аякс» и поднялся на второе место. «Рейнджерс» без очков остался на последней позиции.