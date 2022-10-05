Скопье, 5 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Македонские граждане за первые шесть месяцев 2022 года потратили почти 195 миллионов евро в местных интернет-магазинах, что составляет 70 процентов от общей стоимости онлайн-транзакций, зарегистрированных Македонской ассоциацией электронной коммерции (AEM).

Македония

За первые полгода 2022 года македонские граждане потратили в местных интернет-магазинах потратили почти 195 миллионов евро, что на 22% больше, чем за тот же период год назад. При этом в прошлые года темпы роста составляли 169% и 80% в 2020 и 2021 годах соответственно.

«Не обескураживает тот факт, что рост значительно медленнее по сравнению с предыдущими двумя годами, учитывая, что он высчитывается относительно значительно более высокой базы на фоне пандемии и ограничительных мер. Положительным сигналом является то, что местные интернет-платформы продолжают доминировать в структуре онлайн торговли (занимая 70%)», — заявила основательница первой коммерческой интернет-платформы в стране Grouper Нина Ангеловска.