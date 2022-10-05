5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили проболтавшуюся пранкерам президента Молдавии, которая рассказала, что готова отдать киевскому неонацистскому режиму часть территории республики во временное пользование.

Артур Савин, , 07:41 — REGNUM Заявление президента Молдавии Майи Санду, сделанное во время розыгрыша российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), о том, что она готова передать киевскому неонацистскому режиму в пользование часть территорий республики на несколько лет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе розыгрыша выяснилось, что Санду очень разговорчивая дама, которая готова поделиться даже самыми сокровенными секретами, которые она утаивает даже от собственного, молдавского народа. Имея на руках Молдавию, которая поражена энергетическим, экономическим и политическим кризисами, она тем не менее не стесняется обещать киевским нацистам территории её страны якобы во временное пользование.

«Вован и Лексус зажигают на все сто!» — написал Сергей С.

Многие пользователи оказались в шоке от заявлений Санду. Граждане считают, что президент Молдавии выложила пранкерам достаточно, чтобы уже завтра отправиться в отставку.

«Она умеет думать? Пранкеры нас развлекают, а тётя выложила всё. Как на исповеди», — указывает Надежда К.

«Лихо румынка распорядилась молдавскими землями!» — подметила Роза В.

«Клоунесса территориями торгует», — пишет Ульстар К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Санду готова передать Киеву часть молдавских земель несмотря даже на то, что она не спросила разрешения у народа вверенной ей в управление республики.

«Она народ этих земель спросить она не забыла? Люди этого хотят?» — задаётся вопросом Яна С.

«А людей она спросила? Или она не их земли предоставит, а свой персональный клок земли?» — интересуется Полина К.

Майя Санду Gov.md

Часть людей полагает, что если нацисты вдруг завладеют молдавскими землями, то молдаване встретят непрошенных гостей во всеоружии.

«Я вас умоляю. Если Евросоюз от [жителей с территории бывш. УССР] не знают, как избавится, то в Молдавии их крестьяне встретят с вилами», — уверяет Екатерина Л.

«Понасажали американцы всяких дурочек всюду, думали, ими легче управлять!» — написал Батыр Ш.

Ряд пользователей указывает на то, проболтавшаяся Санду в очередной раз доказывает, что Госдеп США осуществляет крайне некачественный отбор кадров для управления марионеточными режимами.

«Вы заметили, что американцы стали выбирать женщин в роли марионеток, которых якобы выбирает народ и парламент? То ли мужики перевелись, то ли дамы смешнее в этих ролях», — пишет Марина П.

«Ну, в Санду даже никто и не сомневался, что она подпевает Киеву, поскольку находится на службе США», — отметил Валентин С.

«Молдаване довольны своим выбором президента? Это и показывает, что как таковой демократии не существует. Вассалы будут жить под руководством тех, кого пришлёт богатый и сильный хозяин из-за океана. Вопрос суверенитета», — поделился своим мнением Виктор С.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 4 октября президент Молдавии Майя Санду заявила во время розыгрыша российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) о том, что готова передать киевскому неонацистскому режиму в пользование часть территорий республики на несколько лет.