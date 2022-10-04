Москва, 4 октября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. В одном из ЖК Москвы, построенных печально известной компанией «ПИК», назревает новый скандал. Застройщик заселил новосёлов в квартиру, в которой с потолка льётся вода. О случившемся ИА REGNUM сообщили собственники квартиры.

ИА REGNUM ЖК Ильменский 17

Наталья купила квартиру в доме 17 корпус 2 по Ильменскому проезду. Больше полугода застройщик не сдавал ей квартиру на последнем, 23-м этаже, по причине протечек крыши. В середине июня 2022 года протечки всё же подлатали и закрыли натяжным потолком, так и сдав жильё собственнику.

«Ровно через день с потолка начала литься вода. В результате с середины июня по сегодняшний день мы живём с ведром, в которое капает коричневая ржавая вода. «ПИК» уже больше трех месяцев не может решить проблему. Мало того, считает, что проблемы нет», — рассказала девушка.

Она пояснила, что весь 23-й этаж был в протечках, о которых не говорят участникам долевого строительства. «Я писала в различные инстанции. Все письма пересылались в ведомства и все ответы в итоге приходили от Мосгостройнадзора. Суть ответов в том, что «работы были проведены, все выполнено». Я понимаю, что продали мне не то, что я покупала. Нигде не было оговорено, что квартира будет с вечно капающей с потолка водой и размокшей стеной. И никто не несёт за это ответственность. Юристы тоже разводят руками — ситуация нестандартная, недостаток именно в строительстве самого дома, а не отделке», — пояснила Наталья.

Добавим, что именно в этом доме и в этом корпусе это не первая и не единственная проблема. Так, уже через несколько дней после передачи квартир жильцам в одной из них случился настоящий потоп, залиты оказались сразу несколько этажей. Причина — сорвало установленную застройщиком гибкую подводку для воды. Кроме того, жильцы постоянно оставляют жалобы на проблемы с лифтами, а также пытаются добиться от управляющей компании ремонта системы вентиляции в корпусе.