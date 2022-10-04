Монтевидео, , 23:38 — REGNUM Экс-форвард «Ливерпуля», каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес, выступающий за «Насьональ» из Монтевидео, может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» после чемпионата мира 2022 года. Об этом 4 октября сообщает издание RAC1.

Луис Суарес (сс) Анна Нэсси. soccer.ru

Ранее президент уругвайского «Насьонала» Хосе Фуэнтес сообщил, что 35-летний Суарес покинет команду по истечении контракта в конце 2022 года. Футболист может присоединиться к клубу из МЛС на правах свободного агента.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата Уругвая по футболу, в которых отметился четырьмя забитыми мячам и одной результативной передачей.