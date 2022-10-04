Вашингтон, 4 октября, 2022, 23:41 — ИА Регнум. США и их сателлиты осознают потребность киевского режима в современных танках, но для поставки западных моделей бронетанковой техники ВСУ требуются условия для их технического обслуживания, заявила 4 октября на брифинге заместитель помощника шефа Пентагона Лаура Купер.

7th Army Joint Multinational Training Command Танки M1 Abrams в Польше

«Мы абсолютно согласны с тем, что [киевскому режиму] необходимы танки. США работали с союзниками, чтобы предоставить [Киеву] тысячу единиц танков и иной бронетехники», — сообщила она.

«Сложности в представлении танков западных моделей заключаются в их техническом обслуживании и содержании. Мы хотим быть уверены, что все вооружения, которые мы поставляем [Киеву], могут обслуживаться и содержаться должным образом», — пояснила Купер.

Также она указала, что сейчас проще поставлять Киеву технику «советских» образцов, которую боевики ВСУ умеют ремонтировать и применять.