Москва, 4 октября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Позиция властей Дании по теме диверсии на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» противозаконна и отвратительна, написала 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

Проанализировав заявления Копенгагена в связи с диверсией на газопроводах, которая произошла в датских морских водах в ночь на 26 сентября, Захарова указала на действия главы МИД Дании Йеппе Кофода, который «дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН».

Помимо этого, глава датской дипломатии публично объяснил это неучастие тем, что Россия, якобы пользуясь возникшей проблемой, пытается отвлечь внимание от спецоперации на территории б. УССР.

«Датский министр дошёл до того, что обвинил российскую сторону в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов», — пишет Захарова. — Кроме того, он заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных».

Российский дипломат в ответ предложила датским коллегам ознакомиться с подборкой цитат, которые указывают на заинтересованность, например, США в уничтожении СП и СП-2.

Она также напомнила, как польский деятель Радослав Сикорский благодарил США за подрыв газопроводов и как глава Пентагона Ллойд Остин через несколько дней после диверсии восторгался инновационными возможностями американских подводных беспилотников.

Российский дипломат отметила, что уже в самих США «раздаются голоса экспертов и представителей истеблишмента в пользу вероятной причастности спецслужб этой страны к совершённым диверсиям».

Захарова указала на то, что Дания ведёт политику, угодную США и Британии, и привела ряд доказательств тому, завершив своё обращение так: Кофод договорился до того, что его критикуют ведущие датские юристы-международники, ведь, по их мнению, «в международном праве не существует норм, позволяющих отстранить Россию как собственника газопроводов от расследования».