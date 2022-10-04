Мадрид, 4 октября, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал об игровом времени нападающего сборной Бельгии Эдена Азара в составе «сливочных».

Кирилл Венедиктов Эден Азар

«Каждый футболист знает свое положение — это очевидно. Если игрок хочет получить от меня объяснения, я даю их. Но Эден со мной не разговаривал. Он понимает, что конкуренция в составе очень высока», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

В текущем сезоне Эден Азар принял участие лишь в четырех матчах за «Реал» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 158 минут. На счету бельгийского нападающего один забитый мяч и одна результативная передача.