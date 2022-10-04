Санкт-Петербург, 4 октября, 2022, 23:11 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Константин Зырянов назначен главным тренером «Черноморца» из Новороссийска. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Футболисты Александр Кержаков и Константин Зырянов

«Константин Георгиевич, «Зенит» благодарит Вас за значимый вклад в наши трофеи, готовность бороться до конца, эмоциональную самоотверженную игру в составе сине-бело-голубых, любовь к Петербургу и болельщикам «Зенита», — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

По информации источника, Константин Зырянов приступит к работе в новороссийском клубе в ближайшее время.

После десяти сыгранных туров Второй лиги 2022/23 «Черноморец» с шестью победами и 21-м набранным очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата.