Саратов, , 23:10 — REGNUM Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту пожара, произошедшего в общежитии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ), сообщает 4 октября Telegram-канал региональной прокуратуры.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в результате пожара пострадали пять человек.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту пожара в общежитии медуниверситета… На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саратова. Ход и результаты проверки исполнения требований законодательства, в том числе пожарной безопасности, находятся на контроле прокуратуры области», — указано в сообщении.

Вечером 4 октября на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове произошёл пожар. Из горящего здания было эвакуировано 272 человека. В результате пожара один студент был госпитализирован с ожогами, а ещё четверо доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.

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