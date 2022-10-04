Мюнхен, Германия, 4 октября, 2022, 22:57 — ИА Регнум. 30-летний нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане с оценкой 9.67 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Виктория» (5:0).

Екатерина Лаут Садио Мане

В матче с клубом из Пльзени Садио Мане отметился забитым мячом, результативной передачей, пятью успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач сенегальца составила 75%.

В текущем сезоне на счету нападающего семь результативных действий в 12 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах.

За «Баварию» Садио Мане выступает с 1 июля 2022 года после перехода из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро. Действующее соглашение нападающего с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.