Ереван, 4 октября 2022, 23:05 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном разработку мирного договора между Ереваном и Баку.
Об этом вечером 4 октября сообщила пресс-служба МИД Армении.
Обсуждение проходило в ходе телефонного разговора.
«В ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора Мирзоян, Байрамов и Блинкен обменялись мнениями относительно разработки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также создания механизмов обсуждений между Баку и Степанакертом», — сообщает пресс-служба.
В результате стороны договорились продолжать договариваться о стабильности и безопасности в Закавказье.
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