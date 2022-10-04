Ереван, , 23:05 — REGNUM Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном разработку мирного договора между Ереваном и Баку.

Армения и Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом вечером 4 октября сообщила пресс-служба МИД Армении.

Обсуждение проходило в ходе телефонного разговора.

«В ходе состоявшегося по инициативе американской стороны телефонного разговора Мирзоян, Байрамов и Блинкен обменялись мнениями относительно разработки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также создания механизмов обсуждений между Баку и Степанакертом», — сообщает пресс-служба.

В результате стороны договорились продолжать договариваться о стабильности и безопасности в Закавказье.

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