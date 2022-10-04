Череповец, Вологодская область, , 22:51 — REGNUM В Череповце в здании общежития произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает региональное Управление МЧС.

Пожар 76.mchs.gov.ru

Очаг возгорания находился на третьем этаже здания. Площадь пожара составила 24 кв. м. На борьбу с огнем было задействовано шесть пожарных машин. Некоторых жильцов пришлось эвакуировать с помощью автолестницы.

Сообщается, что от пожара сильно пострадал 4-летний ребенок, его с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в областную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии после гибели четырёх человек при пожаре возбудили уголовное дело .