Мюнхен, Германия, 4 октября, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 4 октября мюнхенская «Бавария» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 разгромила чешскую «Викторию» со счетом 5:0. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

ФК Бавария Мюнхен

Забитыми мячами отметились Лерой Сане (7’ Джамал Мусиала, 50’ Садио Мане), Серж Гнабри (13’ Леон Горецка), Седио Мане (21’) и Эрик Шупо-Мотинг (59’ Леон Горецка). Единственную желтую карточку на 29-й минуте встречи получил нападающий хозяев Томаш Хоры.

Составы команд:

«Бавария»: Нойер, де Лигт, Упамекано (Павар, 72’), Дэвис (Станишич, 46’), Мазрауи, Горецка (Забитцер, 72’), Сане (Тель, 58’), Гравенберх, Мане, Гнабри, Мусиала (Шупо-Мотинг, 46’).

«Виктория»: Тврдонь, Гейда (Тиджани, 63’), Перница, Гавель, Голик, Копиц (Йирка, 58’), Москера (Пиларж, 85’), Калвах, Влканова (Емелька, 46’), Н’Диайе, Хоры (Бэсси, 58’).

«Бавария», одержав третью победу в группе и набрав девять очков, укрепился на первой позиции. «Виктория» без очков осталась на последнем месте.