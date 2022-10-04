Приштина, Сербия, , 23:08 — REGNUM Военные полиции Косово и Албании 4 октября провели совместные учения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комментируя учения, министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что «вместе мы всегда сильнее».

«Солдаты нашей военной полиции и наши братья из Албании вместе тренируются в выполнении специализированных задач военной полиции.

Обучение, которое проходится на базе международного учебно-поисково-спасательного центра в Помозотине, направлено на приобретение знаний по укрупнению взводов, управлению крупными скоплениями людей и контрольно-пропускным пунктами. Вместе мы всегда сильнее», — написал Мехай.

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