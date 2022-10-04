Ижевск, , 22:42 — REGNUM В Удмуртии сотрудники управления наркоконтроля МВД и члены спецподразделения «Гром» задержали ранее судимого жителя Ижевска. Он подозревается в незаконном изготовлении с целью сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Изъятые наркотики https://34.мвд. рф/

По версии следствия, в прошлом году злоумышленник приобрел коттедж площадью 300 кв. метров, в котором он оборудовал лабораторию для производства синтетических наркотических веществ. Все необходимые материалы он приобретал в сети интернет. С её же помощью он планировал сбывать изготовленные наркотики.

В ходе обыска в доме подозреваемого было обнаружено оборудование, различные реактивы и наркотические вещества разной степени готовности. Их масса составила исторически рекордные для региона 140 кг.

Были возбуждены уголовные дела по фактам совершенных преступлений. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников организованной группы, которые обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере. В момент пресечения деятельности банды по местам жительства участников группы, в арендованных квартирах и в тайниках было обнаружено около 1,2 кг синтетических наркотических средств.

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