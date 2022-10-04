Москва, , 22:40 — REGNUM Военно-транспортный самолёт Ан-26 ВКС России был вынужден поменять курс, чтобы уклониться от столкновения с американскими беспилотниками на севере Сирии, сообщил 4 октября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

Ан-26 Igor Bubin

По маршруту полёта российского самолёта следовали американские беспилотники MQ-9 и MQ-1.

«Возглавляемая США так называемая международная антитеррористическая коалиция продолжает осуществлять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики», — рассказал он.

«3 октября в 7:25 мск самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», — пояснил Егоров.

«Стоит отметить, что это не первый случай нарушения военными США положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в САР от 20 октября 2015 года», — подчеркнул замначальника российского Центра.

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