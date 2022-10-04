Тирана, , 22:38 — REGNUM Президент Албании Байрам Бегай 4 октября начал консультации по дате проведения местных выборов с главами политических партий страны.

Блерим Бегай nato.int

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с политиком встретятся отдельно представители Социалистической и Демократической партий. В четверг, 6 октября, к Бегаю придет на прием глава фракции социалистов Бала, а утром того же дня — заместитель председателя Демократической партии Оэрд Бюлюкбаши.

Отметим, демократическую партию будут представлять сторонники двух соперничающих крыл партии во главе с Энкеледом Алибеаем и Сали Беришей.

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