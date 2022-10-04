Саратов, , 22:31 — REGNUM Пожар в пятиэтажном здании общежития Саратовского государственного медицинского университета ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что возгорание произошло в здании по адресу ул. 2-я Садовая, 106-б. «Произошло загорание в комнате на 3-м этаже на площади 15 кв. метров», — уточнили в управлении.

По данным спасателей, есть пострадавшие, их состояние оценивается как удовлетворительное. За медицинской помощью обратились четыре человека, по предварительным данным, они отравились продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возгорании в здании общежития сообщил глава областного минздрава Олег Костин в своем telegram-канале. По его данным, было эвакуировано около 200 человек. На месте работали пять бригад медицинской помощи, включая одну реанимационную бригаду, две врачебные и одну фельдшерскую, а также бригаду экстренной помощи.

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