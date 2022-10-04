Вашингтон, , 22:29 — REGNUM США не видят признаков подготовки к применению российских ядерных сил, заявила 4 октября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джен Псаки и Карин Жан-Пьер Office of White House Press Secretary

По её словам, на основании этого сделан вывод об отсутствии оснований для изменения расстановки американских ядерных сил.

«Мы не видим никаких оснований для корректирования расстановки своих ядерных сил. Мы также не видим признаков приготовления России к применению ядерных вооружений», — заявила Жан-Пьер.

Ранее аналогичное заявление сделали шеф Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Тем не менее, в западных СМИ продолжается активное обсуждение «приготовлений» России к применению ядерного оружия.

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