Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году, заявила 4 октября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, Байден говорил о таких планах неоднократно.

«Я просто повторю то, что много раз говорил президент, что много раз говорила я сама: президент намерен баллотироваться», — сказала Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах, но окончательное решение по этому поводу он примет в 2023 году.

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