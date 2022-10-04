Вашингтон, 4 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден намерен переизбираться в 2024 году, заявила 4 октября на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По её словам, Байден говорил о таких планах неоднократно.

«Я просто повторю то, что много раз говорил президент, что много раз говорила я сама: президент намерен баллотироваться», — сказала Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах, но окончательное решение по этому поводу он примет в 2023 году.