Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Предложение России по обмену заключёнными Вашингтон готов рассмотреть, сообщила 4 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер The White House

Напомнив, что США сделали России предложение по обмену заключёнными, Жан-Пьер сказала, что если Москва ответит согласием, то это Вашингтон очень устроит.

Однако если Москва сделает Вашингтону какое-то своё серьёзное предложение по обмену, то и этот вариант США готовы рассмотреть. Жан-Пьер добавила, что Москва непременно должна «сделать серьёзное ответное предложение».

Напомним, Вашингтон интересует двое американских граждан, осуждённых в России — Бриттни Грайнер и Пол Уиллан. Американцы предлагают обменять их на одного российского гражданина Виктора Бута.

Россия не считает такой обмен (двое на одного) равнозначным. В американской прессе фигурировала также информация, будто бы Вашингтон запросил у Берлина вариант передачи в РФ Вадима Красикова.

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