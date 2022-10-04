Челябинск, 4 октября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Челябинской области завершено комплектование аптечек для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Их отправят в те части, в которых находятся мобилизованные челябинцы. Также идёт закупка необходимого снаряжения и тёплых вещей. По некоторым позициям уже достигнуты договоренности с местными предприятиями о запуске производства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.