В Челябинской области укомплектовали аптечки для мобилизованных
Челябинск, 4 октября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. В Челябинской области завершено комплектование аптечек для мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация в России
Их отправят в те части, в которых находятся мобилизованные челябинцы. Также идёт закупка необходимого снаряжения и тёплых вещей. По некоторым позициям уже достигнуты договоренности с местными предприятиями о запуске производства.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.