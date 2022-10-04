Челябинск, , 22:02 — REGNUM В Челябинской области частичная мобилизация проводится в плановом порядке. Об этом заявил 4 октября областной военком Андрей Максуров, сообщает пресс-служба губернатора региона.

СВО. Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь об этом шла на заседании региональной призывной комиссии, которое провёл губернатор Алексей Текслер. Максуров отметил, что на ближайшие дни намечена отправка призванных граждан сразу из нескольких муниципалитетов.

Что касается обращений граждан, то, по словам военкома, они оперативно отрабатываются. Соответствующее взаимодействие налажено с местным отделением ОНФ и региональным уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась в России 21 сентября.