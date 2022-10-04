Амстердам, 4 октября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 4 октября в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» футбольный клуб «Аякс» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 сыграет с неаполитанским «Наполи».

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

Матч обслужит французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи — Сирил Мугнер и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Ремко Пасвеер, Юрриен Тимбер, Калвин Басси, Девайн Ренч, Дэйли Блинд, Эдсон Альварес, Кеннет Тейлор, Стивен Бергейс, Стевен Бергвейн, Душан Тадич, Мохаммед Кудус.

«Наполи»: Алекс Мерет, Ким Мин Джэ, Арим Ррахмани, Матиас Оливейра, Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелинский, Станислав Лоботка, Андре-Франк Замбо-Ангисса, Ирвинг Лосано, Хвича Кварацхелия, Джакомо Распадони.

В текущем сезоне экс-нападающий «Рубина» и игрок сборной Грузии Хвича Кварахцелия принял участие в восьми матчах итальянской Серии А 2022/23, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.