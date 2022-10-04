Сыктывкар, 4 октября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. В Коми на фоне мобилизации растет число свадеб. Об этом сообщает минюст республики.

Свадьба

По данным ведомства, c 23 сентября по 3 октября в республике зарегистрировали 182 брака с сокращением срока по частичной мобилизации.

Больше всего семейных союзов создали в Воркуте, Сыктывкаре и Эжве, Ухте, Усть-Куломском, Удорском и Сысольском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области из-за мобилизации число браков выросло в два раза.